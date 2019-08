E' la nuova Chernobyl! In Russia la prima centrale atomica galleggiante

Laè la primaal mondo, partita due giorni fa da Murmansk, diretta verso Pevek. Attraverserà tutto l', 5mila chilomentri, un itinerario di tre settimane. A Pevek, in Chukotka, nell'estremo Nord-Est della, la Akademik Lomonosov servirà per portare energia ad abitazioni ed impianti industriali e minerari. Ma la centrale preoccupa gli ambientalisti, che temono un disastro. La centrale rischia di essere una ‘', che potrebbe provare un disastro ambientale senza precedenti.

Russia launches floating nuclear reactor in Arctic despite warnings.



Environmental groups dub it a potential "Chernobyl on ice" and a "nuclear Titanic"https://t.co/A5i27KJL0w pic.twitter.com/FIXorqrphm