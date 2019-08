Notte della Taranta, Belen Rodriguez e Stefano De Martino solo dietro le quinte

Leseguite all'annuncio della coppia composta daalla conduzione dellanon si erano fatte attendere. Nei confronti della fondazione che organizza l'evento erano arrivate diverse contestazioni, in base ad un accostamento, quello di due personaggi così popolari a una manifestazione dal carattere marcatamente culturale, in grado di stravolgere il DNA stesso della manifestazione.

Ecco perché nelle scorse ore sia la fondazione che il direttore di Rai2 Carlo Freccero si sono affrettati a specificare che la presenza dei due personaggi avrà una funzione attrattiva per il pubblico televisivo, ma non per i presenti all'evento, visto che Rodriguez e De Martino non saranno sul palco, bensì nel dietro le quinte per raccontare questa edizione dell'evento, in onda sabato 24 agosto a partire dalle ore 22:40 su Rai2 e presentato dal giornalista Gino Castaldo.

Queste le parole di Freccero per motivare la scelta: "".

I nomi di Belén Rodriguez e Stefano De Martino restano comunque in cima ai progetti futuri di Carlo Freccero, che dopo aver puntato moltissimo su De Martino come volto maschile del suo corso alla direzione di rete, non ha fatto mistero di puntare ad avere sulla seconda rete del servizio pubblico un prodotto per le famiglie che si ponga come una risposta Rai all'operazione "Casa Totti", che si sta girando in queste settimane.