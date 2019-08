Ashley Graham ha sempre sfoggiato con orgoglio le sue, a maggior ragione lo fa ora che è in dolce attesa. La modella, paladina del, è bellissima in uno scatto postato suin cui si mostra senza pudore coperta dalle mani e da una vestaglia abbassata sulle spalle. Qualche giorno fa la Graham aveva postato un'altro scatto in cui mostrava ai follower le smagliature causate dalla gravidanza, invitando le donne incinte a non vergognarsi del proprio corpo.è una famosa modella plus-size e icona del #bodypositive che da sempre promuove standard lontani dai canoni di bellezza attuali, sostenendo che un corpo sia bello al di là della taglia.