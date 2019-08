Sempre più bella! A 44 anni il bikini di Martina Colombari è perfetto

Se regali un sorriso,arrivi dritto al cuore, spalanchi le porte del tuo essere per incontrare chi hai di fronte a te. Questo è l'ultimo splendido post della 44 enne e bellissima Martina Colombari, per l'ex Miss Italia gli anni sembrano non passare e a dimostrarlo ci sono i numerosissimi scatti con cui la Colombari tiene aggiornati i suoi oltre 900mila follower. Il segreto della sua bellezza è senza dubbio l’allenamento fisico: corsa, ma anche bicicletta e tanta piscina. Solo così riesce a mantenere sode e toniche le sue forme strepitose. Una bellezza sempre naturale quella di Martina Colombari anche se in molti la accusano di essere troppo magra.