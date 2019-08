Sono una roccia! Miriam Leone bellissima su instagram

Miriam Leone sbalordisce per la sua bellezza e di certo non ha bisogno di mostrarsi, come quasi la stragrande maggioranza delle dive di Instagram, in abiti succinti, pose bollenti o vestiti trash. A lei basta sdraiarsi sugli scogli, un costume essenziale addosso, ed ecco che gli oltre 873 mila followers che ha vanno in tilt.

Gli ultimi scatti di Miriam Leone seguono quelli che erano finiti in copertina per Vanity Fair, dove l’ex Miss Italia seguiva la moda del momento di gettarsi in acqua con gli abiti addosso. Il risultato è stato veramente qualcosa di clamoroso, con i vestiti che sembravano ricamare tutte le sue curve. Anche stavolta però stiamo di fronte ad un risultato di una bellezza e di una semplicità uniche. Proprio come la sua bellezza.

Costume intero, un asciugamano, uno scoglio, ed ecco che Miriam Leone si trasforma in una vera e propria diva. “Quello che sono: una roccia. Quello che non sono: una roccia” la sua didascalia, con tanto di hashtag “ragazzalavica”, “ricaricasolare”.