L’allenamento sexy di Taylor Mega è da infarto!

Taylor Mega non trascura mai l'allenamento e ha sorpreso di nuovo tutti postando un video sudurante una seduta di addominali. Le basta poco, in fondo, per creare la sua palestra personale.ha infatti utilizzato gli spazi a sua disposizione per fare un buon allenamento in barca. La scheda del giorno prevedeva addominali e gambe e allora ecco piegamenti sul ponte e flessioni sul parapetto.

Il video però non serviva solo a documentare la sua giornata di lavoro, era anche una buona “scusa” per mostrare tutta la sua bellezza. Curve sinuose, lato b spaziale, gambe perfette. L’influencer è la classica bellezza che farebbe distrarre tutti appena entra in palestra.