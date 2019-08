Sono più felice adesso! Jenni Lee, da star del porno a senzatetto

Jenni Lee è stata una star del porno americano, una di quelle da cachet milionari per intenderci. Più die anni sulla cresta dell'onda e in cima alle preferenze degli internauti in cerca di un po' di compagnia "", poi il ritiro dalle scene nel 2009 per seguire il sogno di aprire una casa di moda e il successivo fallimento. La, tuttora presente negli archivi tra le top 100 della storia del cinema per adulti, oggi vive da senzatetto a Las Vegas.

Una troupe olandese scende in un labirinto posto sotto la scintillante Las Vegas. È un posto oscuro, lungo più di 200 miglia che serve per proteggere la città in caso di inondazioni. Un posto pieno di umidità in cui trovano un posto centinaia di senzatetto, un luogo che sembra uscito dalle miserie di "Via da Las Vegas".

È lì che la troupe ha incontrato Jenni Lee alias Stephanie Saddora : "Sono stata una pornostar di grande successo, se cerchi bene sono tra le prime cento in qualche elenco da qualche parte. Ero una donna molto sexy e adesso vivo qui. E non è così difficile come tu possa pensare. Vivere qui è bello, ti trattano tutti con rispetto. Sto meglio ora perché le persone qui sanno essere inclusive. Tutti sono buoni l'uno con l'altro, un aspetto che non è per niente frequente. Io sono felice, qui ho tutto quello di cui ho bisogno."

Come spesso accade, il nome e il volto di Jenni Lee restano di proprietà dell'industria del porno che continua a macinare visualizzazioni e soldi grazie al suo lavoro. Su un popolare sito porno ha circa 45mila seguaci e abbonati a pagamento, ma a lei non arriva un soldo da questi numeri e né pensa a questo: "Uscire via da qui? Ho tutto quello che mi serve, qui nella difficoltà ho trovato persone genuine".