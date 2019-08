Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi litigano di brutto

Anche se siamo abituati a vedereteneri e innamorati, la vita di coppia non è facile per nessuno e anche la bella 42enne puòanimatamente con l'affascinante marito. E' quello che è successo durante un bagno nelle acque limpide della, gli animi della showgirl e dell’imprenditore si sono scaldati ed è andato in scena un acceso diverbio... nulla di strano, ma questa volta erano appostati i fotografi del settimanale Diva e Donna. Volti tesi e gesti pieni di rabbia poi, sotto l’ombrellone, è tornato il sereno.

In passato Michelle l’aveva chiarito: “”, ammettendo anche di essere moltodel suo Tomaso. Se sia la sua mancanza di fiducia il motivo del litigio non è dato sapere, certo è che a vedere le foto pare proprio che Trussardi abbia fatto. Lui si difende, prova a calmarla e fare pace, ma lei non ne vuole sapere. C’è bisogno di uscire dall’acqua e stendersi sul lettino per ritrovare la serenità.