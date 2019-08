Che passione! Ilary Blasi e Francesco Totti da soli in barca

Stanno insieme da 17 anni e hanno tre figli, ma trala passione è quella dei primi tempi. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati durante una gita in barca al largo di Ponza mentre si lasciano andare alle effusioni tra coccole bollenti e avvinghiamenti. L’estate 2019 ha risvegliato lo spirito social di Ilary Blasi e Francesco Totti. Di solito molto riservati, in queste settimane hanno regalato ai rispettivi fan tantissime immagini e filmati delle loro vacanze. Vacanze che non sono ancora finite. La coppia, insieme da ben 17 anni di cui 14 di matrimonio e con 3 figli uno più bello dell’altro, ora è a Sabaudia ma per Ilary stanno per ricominciare gli impegni in tv. La conduttrice si sta preparando a una nuova avventura.A settembre, infatti, condurrà insieme ad Alvin, la rivisitazione dello storico “Giochi senza frontiere”. L’edizione rinnovata dello storico programma mette in pista Italia, Spagna, Germania e Svizzera e come anticipa Tv Sorrisi e Canzoni vede la partecipazione di un giudice d’eccezione, ovvero Jury Chechi, l’ex ginnasta 49enne soprannominato ‘Il signore degli anelli’ e vincitore dell’Olimpiade nel 1996.

Ilary Blasi, 38 anni, ha svelato di aver proposto lei il format a Mediaset: “Sono io che l’ho proposto a Mediaset, è una cosa che volevo fortemente fare da anni. Ci pensavo da tanto tempo e quando finalmente hanno accettato non mi sembrava vero”, racconta la conduttrice al settimanale. E ora, in attesa di partire con il nuovo show, la moglie di Francesco Totti si divide tra Sabaudia e Cinecittà World, dove c’è il quartiere generale del programma.A Sabaudia, dove i Totti hanno una splendida villa, c’è tutta la famiglia riunita ma in questi ultimi giorni di ferie Ilary ricarica le pile anche da sola con il suo Francesco. E che passione! Il settimanale Diva e Donna li ha pizzicati in barca al largo di Ponza e beh, dalle foto pubblicate sulla rivista, Totti e la Blasi sembrano proprio una coppia di innamorati ai primi appuntamenti.

I due, al riparo da sguardi indiscreti ma non dagli obiettivi dei paparazzi, si lasciano andare a baci roventi e avvinghiamenti ‘hot’ in uno dei pochi momenti senza i figli.elettrico che le enfatizza il lato B perfetto, e suo marito non ha occhi che per lei, che lo accarezza, lo abbraccia e lo bacia appassionatamente.