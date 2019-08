Per la seconda stagione consecutiva, la bellissima moglie disarà presente nel salotto di. A confermarlo ufficialmente, attraverso i suoi canali social, è la stessa: "", ha scritto sul suo profilo twitter. E dopo poco su Instagram appare con uno scatto probabilmente meno sobrio... ma che è tutto un programma :! La giunonica Wanda Nara forse si riferisce proprio alla felicità per la nuova stagione di, o forse al velo della gonna di toul che protrae verso l'alto. Ma di sicuro quello che importa aiè il fatto che la bollente argentina 32enne oltre alla gonna non indossa niente e a stento copre con la mano il generosissimo decoltè. O le mani sono piccole... o è