Barbara D’Urso, sirenetta in costume a 62 anni! Lo scatto social fa boom di like

Dopo un’impegnatissima stagione televisiva, fra impegni serali con “” e “” o pomeridiani con “Pomeriggio Cinque”,ha finalmente abbandonato gli studi televisivi Mediaset per godersi un po’ di meritato riposo. La reginetta degli ascolti, molto attiva sul social, ha postato una sua foto in costume su Instagram facendo il boom di like.Lo scatto vede Barbara sdraiata in acqua con un costume nero intero, seguito dalla didascalia:Appena condiviso lo scatto ha subito guadagnato numerosi cuoricini dai follower, e anche sulla bacheca i commenti positivi non mancano, dato lo stato fisico della conduttrice, che ha spento sessantadue candeline.L’estate continua per la single Barbara, che sta trascorrendo questi giorni in famiglia in compagnia dei figli, nati dalla passata relazione col produttore Mauro Berardi.