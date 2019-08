Una str**za anche da morta! La frase choc dello psicologo su Nadia Toffa

Nadia Toffa è morta per un cancro al cervello all’età di 40 anni. Una malattia terribile che non le ha lasciato scampo nonostante la sua forza e la voglia di vivere. La conduttrice e inviata delle Iene aveva compiuto da due mesi 40 anni. Il funerale è stato celebrato da Maurizio Patriciello, il prete di Cavivano, la terra dei fuochi. La morte di Nadia Toffa ha lasciato tutti senza parole e tra i saluti commossi c’è stato qualcuno che, invece, ha continuato ad attaccare il lavoro che l'instacabile giornalista ha svolto.

L’ultimo in ordine di tempo è stato Tiziano Tubertini, lo 'psicologo' che in passato è stato al centro di numerose polemiche a causa delle sue dichiarazioni sugli omosessuali e sulle terapie riparative: “Per me Nadia Toffa era una str**za e lo rimane anche da morta. [..] Lo sapevo io chi fosse. Era una str**nza che denigrava le sentinelle in piedi. Lo sono stato anche io e per un pelo non mi sono preso gli sputi di quelle teste di ca**o dei suoi amici di Bologna”. Tubertini è stato attaccato duramente dal web.