Lato b da 10 e lode! L'estate sexy di Taylor Mega in dieci scatti da urlo

Bionda, esplosiva, corpo da urlo e curve al posto giusto... Taylor Mega sta trascorrendo le sue vacanze in giro per l'Italia e non smette di aggiornare i suoi follower con scatti che fanno girare la testa. Pare che adesso faccia coppia fissa con Erica Piamonte (neanche con lei si scherza) - le due si sono conosciute all'interno della casa del Grande Fratello e adesso sono inseparabili.

Gli scatti su Instagram sono continui e le due mettono sempre in evidenza le curve esplosive. In particolar modo Taylor Mega, un'ora tra le sue storie è comparso un post con 10 scatti mozzafiato (basta andare alla Fotogallery) che ripercorrono la sua bollente estate 2019... il protagonista indiscusso è il suo perfetto lato b e si parte con una foto dove la bombastica influencer fa finta di abbassare il micro slip nero! Il resto e tutta un'escalation di pose hot.