Ogni scusa è buona! Guendalina Canessa sempre più sexy sui social

I follower dell'ex gieffina non hanno gradito gli ultimi scatti della bella toscana e si sono scatenati in critiche e commenti negativi sui suoi profili social. Periodo bollente perche sui social continua a postare foto provocanti dove appare sempre più sexy. Complice l'estate e il feeling con l'amico, "Iconize" noto video maker milanese, l'ex fidanzata di Daniele Interrante ha deciso di mostrarsi svestita in numerose foto pubblicate sui social. Un atteggiamento il suo, tra l'ironico e il provocatorio, che non è piaciuto alla maggior parte dei fan e follower che la seguono sui social network.

L'ultima fotografia pubblicata dalla riviera adriatica, dove la Canessa si trova in vacanza, ha alimentato una polemica che da settimane la vede protagonista. Nello scatto l'ex gieffina si mostra completamente nuda,e dal braccio sapientemente posizionato sul seno.

Pubblicazione che inevitabilmente ha scatenato una pioggia di commenti negativi: "Non c’è più limite, foto artistiche, ogni scusa è buona x fare arrapare 4 pervertiti!!", "Dai che tua figlia ti guarda! Sei molto di piu' di questo!", "Poi chiama troie alle altre donne...è ma lei ha classe bloccami pure tanto già lai fatto", "Per me fai un po' tanto schifo. E questa non è invidia". Qualcuno, poi, la butta sull'ironico: "Dai che tra qualche foto la mostri,così ci togliamo il pensiero tutti", "Ma te li hanno rubati i vestiti ultimamente?".



La polemica era nata due settimane fa dopo la pubblicazione di una foto in piscina, dove la Canessa appariva completamente nuda con il. L'ennesimo scatto di nudo integrale che non è però piaciuto ai suoi seguaci social. Da allora altre foto hot sono comparse sul suo profilo Instagram alimentando una polemica che non sembra trovare fine.