Bella vista! Ivan Gonzales con il lato b al vento in Messico

Il mare cristallino sullo sfondo, la sabbia candida e ilcompletamente senza veli che dà un tocco di sensualità allo scatto... la foto condivisa dalfa il pieno di like. Ivan Gonzales si sta godendo le vacanze nella splendida cornice del Messico, tra spiagge bianchissime e mare cristallino. L'ex concorrente dell'spagnola eddi Maria De Filippi è volato nel Paese Sudamericano con la fidanzata. Tra giochi in mare, lunghi bagni di sole e scatti romantici, quella della coppia sembra una vera e propria luna di miele anticipata.

Le immagini condivise sembrano cartoline, mai due non disdegnano nemmeno di immortalarsi l'uno l'altro in fotografie patinate che ne mettono in mostra le reciproche bellezze. Una di queste ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei tantissimi follower del ragazzo, che per celebrare la bellezza di quei luoghiche lo stanno ospitando ha deciso di regalare unai suoi tantissimi fan.

Ivan Gonzales ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto di spalle, in cui senza slip sembra volersi tuffare nello splendido mare turchese del Messico. Il corpo del modello è un fascio di muscoli in tensione, esaltati dal colore ambrato della pelle abbronzata. È un'immagine che trasmette un grande senso di libertà e di felicità.

I commenti positivi per l'immagine di Ivan Gonzales sono piovuti copiosi sotto il post condiviso su Instagram. Donne e uomini hanno elogiato la scelta artistica del ragazzo. Sono tantissimi i commenti in lingua spagnola, dove il ragazzo ha una grande notorietà, e c'è anche chi fa ironia sull'ombra proiettata sulla sabbia. Una foto che ha ottenuto un grande successo quella di Ivan Gonzales, tanto da sfiorare quasi i 100.000 like.