La proteggerò da questo circo! Costanza Caracciolo non mostra la figlia Stella sui social

Costanza Caracciolo spiega i motivi che hanno spinto lei ea non mostrare il volto dellasui social... la replica dellabionda ad un utente della rete. Il 18 agosto scorso la figlia die Christian – Bobo – Vieri ha compiuto 9 mesi. La ex Velina di Striscia la notizia ha postato una tenera foto in compagnia della piccola ma, ancora una volta, ha preferito non mostrare il suo volto sui social.‘Felice nono mese mio piccolo amore’, ha scritto la Caracciolo su, allegando uno scatto che la ritrae in acqua con la piccola Stella, dolcemente adagiata su una ciambella gialla con tanto di cappellino bianco che la protegge dal sole. Ancora una volta, quindi, la compagna di Vieri ha preferito non mostrare ai suoi follower il volto della figlia alimentando la curiosità in coloro che la seguono costantemente attraverso i vari profili social. Quella di Costanza Caracciolo e di, però, è una scelta ben ponderata e deriva dalla necessità di difendere la figlia dagli insulti, dalle critiche e dall’odio dilagante che ormai popolano la rete.Ad un utente che le ha domandato quando intendesse mostrare Stella a tutti senza riprenderla solo di spalle, dunque, la ex Velina bionda ha spiegato: ‘Non mi sono data una tempistica, ma cercherò di proteggerla il più possibile da questo circo’. La Caracciolo, quindi, sembra non avere alcuna intenzione, almeno per il momento, di mostrare ai fan e al popolo di internet il volto della figlia seguendo una linea adottata da molti altri colleghi vip che hanno deciso di nascondere l’immagine dei loro piccoli tutelandoli dai leoni da tastiera.