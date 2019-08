La mia bella figlia, quando le estati erano gioiose! Romina Power ricorda Ylenia Carrisi

Ylenia Carrisi non ha mai perso il suo posto d'onore nel cuore dei genitori Al Bano e Romina Power. In queste ore, la cantante ha pubblicato sui social uno scatto inedito che ritrae la sua splendida figlia, di cui si sono perse le tracce il 31 dicembre del 1993. Nella foto la Carrisi ha il volto illuminato da un radioso sorriso mentre prende il sole.

La foto pubblicata da Romina Power è accompagnata da una dedica: "La mia bella Ylenia tanto tempo fa, quando le estati erano lunghe e gioiose". In un'intervista rilasciata lo scorso anno al ‘Maurizio Costanzo Show', l'artista ha spiegato che continua a condividere sui social foto che ritraggono sua figlia perché spera che qualcuno possa riconoscerla e fornire informazioni sulla sua scomparsa:

"Ylenia è scomparsa la notte del 31 dicembre del 1993. Quella notte, quando mi ha chiamato il console di New Orleans ero a Milano. Il 6 gennaio di ogni anno io faccio gli auguri a Ylenia sui social, sperando che lei possa leggermi. Anche per questo io voglio che circoli la sua foto sui social, così può capitare a qualcuno di trovarla per strada, qualora abbia perso la memoria".

Era il 31 dicembre del 1993 quando Romina Power ha ricevuto l'ultima telefonata dalla figlia Ylenia Carrisi che si trovava in un hotel a New Orleans. Da allora, si è persa ogni traccia di lei mentre si sono moltiplicate le versioni circa la sua sorte. C'è chi ha sostenuto di aver visto una ragazza bionda a lei somigliante gettarsi nel Mississippi, chi ha espresso i suoi sospetti sul trombettista di strada Alexander Masakela che avrebbe alloggiato insieme a Ylenia in hotel. Poi varie testimonianze che per il momento non hanno portato a nulla. Il primo dicembre 2014, è stata dichiarata la morte presunta della Carrisi. Al Bano ricorda la sua scomparsa come "un dolore lancinante", Romina Power spera ancora di poterla riabbracciare.