Viaggia coi figli che dormono in auto e nel bagagliaio il cadavere della moglie

I bambini che dormivano sul sedile posteriore dell’auto e, dietro di loro nel bagagliaio, in una valigia era stato nascosto il corpo senza vita di una donna. Il macabro ritrovamento è stato compiuto intorno alle 5 di questa mattina, domenica 18 agosto, dalla polizia francese. Un uomo trasportava in auto, oltre ai figlioletti di sei e otto anni che dormivano sul sedile posteriore, il cadavere di sua moglie nascosto nel bagagliaio. La polizia ha fermato l’uomo nei pressi del lago della città di Annecy, in Alta Savoia.

A dar notizia della vicenda e dell’arresto è il quotidiano Le Parisien nel suo sito online. Secondo il quotidiano francese l’uomo fermato, si tratterebbe di un cittadino francese già noto alla giustizia di cui non è stato diffuso il nome, era di ritorno dall'Italia in Francia, dove risiede. A quanto si apprende, la polizia francese aveva informazioni riguardo al sospettato e aveva diramato un avviso di ricerca.