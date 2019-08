Al Trono Over verrebbero a corteggiarmi le 20enni! Costantino Vitagliano è pronto a rifare Uomini e Donne

Costantino Vitagliano è disposto a tornare a Uomini e Donne. Il primo tronista nella storia della trasmissione di Maria De Filippi (che ad oggi resta probabilmente il più noto) ha confessato che accetterebbe volentieri un ingaggio dal programma. Ovviamente nel Trono Over, visti i limiti d'età (oggi Costantino ha 45 anni), ma pronto a catturare i cuori di "Dame" di giovane età. Lo ha dichiarato a Di Più. : "Un ritorno a Uomini e Donne? E perché no? Dovrei fare il Trono Over, ovviamente, perché non sono più un ragazzino. Ma il fisico e la spregiudicatezza non mi mancano e credo che verrebbero a corteggiarmi ragazze di venti e trenta anni."

"Con una differenza rispetto al passato", continua Vitagliano, "allora pensavo più al successo che all’amore. Oggi penserei soprattutto a trovare l’anima gemella". Insomma, l'esperienza a Uomini e Donne nel 2003-04 e la relazione con Alessandra Pierelli furono soprattutto un modo per raggiungere la popolarità.

, che oggi è sposata con Fabrizio Baldassari e ha due figli avuti dal marito, Daniel e Liam. Si sono rivisti in un'occasione: "I rapporti con Alessandra oggi sono inesistenti, ma senza rancore. Dopo che ci siamo lasciati, io l’ho ricontattata quando è stata male per un intervento chirurgico. Allora stava con un calciatore e non ha voluto parlarmi. Poi, tempo dopo, ci siamo visti, abbiamo parlato, ricordando i vecchi tempi. Ma non è riscattata la scintilla e le nostre strade si sono divise per sempre. So che Alessandra ora è una moglie e mamma felice."

Costantino Vitagliano, invece, ha avuto una figlia da una breve relazione con Elisa Mariani, ma con quest'ultima l'amore non è mai decollato. Malgrado ciò, Costantino è un padre presente per la piccola Ayla, la cui nascita lo ha cambiato molto: "Da quando sono diventato papà di Ayla mi sono ammorbidito. Non prendo più la vita a morsi, cerco la tranquillità, sogno anche io una favola sentimentale in cui mia figlia sarà sempre al centro delle mie attenzioni". Questa favola, la troverà a Uomini e Donne?