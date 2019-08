Elisa Isoardi ha detto sì... Sarò a Ballando con le stelle 2020

Elisa Isoardi ha fatto sapere di aver detto sì a: l'ex di Matteo Salvini sarà aLe indiscrezioni sul suo ingaggio a Ballando con le stelle sono state confermate. Elisa Isoardi animerà la nuova edizione del dance-show di, condotto da Milly Carlucci.Dopo vari tentennamenti, l'ex fidanzata diha infatti deciso di partecipare in qualità di concorrente a Ballando con le stelle, dov'è stata, alcuni mesi fa, ballerina per una notte. E, in quell'occasione, aveva sorpreso sia la giuria sia i telespettatori, per la bravura mostrata nella coreografia eseguita sulle note di Get Lucky. La Isoardi riuscì a convincere persino la conduttrice Milly Carlucci, alle prese con il suo impeccabile. E adesso si dice pronta per tornare nello studio del noto programma del sabato sera di Rai 1.

Anche se dovrà riuscire a conciliare il suo nuovo ingaggio in tv con gli impegni previsti alla conduzione de La Prova del cuoco, al timone del quale sarà da settembre 2019 fino al prossimo giugno 2020.In un'esclusiva intervista concessa a, l'ex fidanzata di Matteo Salvini ha così dichiarato di aver detto sì a Milly Carlucci: "Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata". L'inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle è previsto nella primavera 2020. E la Isoardi spera di avere come partner di ballo Samuel Peron.