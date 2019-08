Sono fortunata! Taylor Mega riprende lo spogliarello sexy di Erica Piamonte

Taylor Mega ed Erica Piamonte sono nuovamente in vacanza insieme e continuano a divertire i loro follower con, come lo spogliarello dellaripreso dalla sua amica influencer. Pare proprio che l'ultimadi Taylor Mega sia la prova che il rapporto tra le due sia effettivamente, o forse no, visto che entrambe sono ragazze molto disinibite che amano il loro corpo.





Taylor Mega e Erica Piamonte condividono la stessa stanza nell'hotel di lusso in Sicilia in cui stanno soggiornando in questi giorni e, dopo una giornata di mare, la tatuatissima commessa fiorentina ha deciso di andare a fare la doccia. Tutto nella norma se non fosse che Taylor Mega ha deciso di riprendere lo spogliarello della sua amica e di condividerlo su Instagram. L'influencer trentina ha comunque avuto l'accortezza di utilizzare la sua gamba per censurare, almeno in parte, il lato B della sua amica. Inequivocabile il “sono fortunata”, scritto in sovrimpressione sul video, accompagnato da un emoticon accaldato.