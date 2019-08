Addio Eros! Ecco chi è il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli

Massimo Boldi rivela aldi conoscere molto bene la madre di Charley Vezza, la signora dei salotti Sandra Vezza, e, di conseguenza, anche il nuovo ‘’ di Marica Pellegrinelli... “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”. La separazione tracontinua a far parlare. Dopo anni di matrimonio e due figli, la coppia ha deciso di lasciarsi e la modella ha un nuovo amore. La 31enne bergamasca e il noto cantante erano sposati da diversi anni, ma da qualche mese la loro storia d’amore è entrata in una profonda crisi fino ad arrivare alla separazione. A confermare la nuova storia tra l’ormai ex moglie del cantante èDa circa un mese sta frequentando il giovane imprenditore. “Charley e Marica si frequentano ma preferiscono mantenere un basso profilo perché Marica è fresca di separazione”, ha dichiarato Massimo Boldi al settimanale Di Più. L’attore ha precisato che la storia tra i due non è iniziata quando la Pellegrinelli era ancora sposata con Eros Ramazzotti ma solo in un secondo momento.

“Il ricchissimo rampollo Charley Vezza, proprietario del marchio ‘Gufram’, è il nuovo uomo di Marica Pellegrinelli”, scrive prima di smentire definitivamente le voci sulla liason con l’architetto: “Per sviare in molti avevano messo in giro la voce che l’ormai ex signora Ramazzotti avesse una liaison con l’architetto Stefano Bellingardi…”, aveva scritto Alberto Dandolo su dagospia.

La causa della separazione sarebbe stata la lontananza, Marica viveva a Milano mentre Eros aveva preso una casa in Franciacorta. Altre voci sostengono che a causare la rottura sia stata l’incompatibilità tra i caratteri, visto che il cantante sarebbe stato eccessivamente geloso e la modella ha invece un carattere indipendente.



“Sua mamma, Sandra, è una mia grande amica ed è spiazzata dal comportamento del figlio. Non si sbilancia troppo però mi ha confidato di essere sorpresa, anche se non vuole mettere bocca nelle faccende sentimentali del suo Charley. Capisco il senso di sorpresa di sua mamma Sandra: vederlo ora vicino a una donna molto nota come Marica potrebbe attirargli addosso un clamore e un senso di responsabilità che non è facile gestire”, ha spiegato Boldi.è piemontese, ed è il figlio di uno dei fondatori della storica azienda piemontese ‘Gufram‘. Capello lungo e barba incolta, classico stile hipster, Charley ha preso di fatto il controllo dell’azienda di famiglia nel 2015. Appassionato di design e amante del bello, Charley si è segnalato in questi anni come uno dei possibili volti dell’imprenditoria italiana del futuro.