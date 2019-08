E' un perdente! Kate Middleton è furiosa con il principe William

Stando alle voci che giungono dal Regno Unito,per aver aver vinto il cucchiaio di legno, il. Kate Middleton e il principe William avrebbero avuto una forte litigata al termine dellada loro organizzata che si è tenuta la settimana scorsa. Come riportato daa rivelarlo è stata Juliet Rieden, uno dei massimi esperti sui fatti e le dinamiche della casa reale inglese.gareggiavano su barche diverse. William era a bordo della barca che rappresentava la, un'organizzazione impegnata del dare supporto alle famiglie con bambini malati mentre Kate gareggiava con l'equipaggio della Royal Foundation. Nessuno dei due duchi era a bordo dell'imbarcazione che ha tagliato per prima il traguardo, quella dell'associazione Tusk, che si occupa della conservazione della fauna selvatica.

Alla fine della competizione le imbarcazioni a bordo delle quali si trovavano William e Kate si sono classificate agli ultimi posti e Kate Middleton non avrebbe preso di buon grado questa sconfitta. In pochi lo sanno ma la Duchessa di Cambridge ha un carattere molto competitivo, tanto che una volta giunti a casa e lontani da occhi e orecchie indiscrete, stando al racconto di Juliet Rieden la donna si sarebbe infuriata contro il marito.





Quel che avrebbe maggiormente colpito e innervosito Kate Middleton sarebbe stato il fatto di essere arrivata per ultima, conquistando in questo modo il. È unche si assegna ai perdenti e che la duchessa ha ritirato personalmente mostrandosi come sempre cordiale e sorridente. Tuttavia, chi la conosce avrebbe notato un certo nervosismo in quel sorriso fintamente affabile. Di sicuro non è stata una bella figura quella fatta dai duchi di Cambridge ma il fine benefico è stato raggiunto e questo è l'importante. Probabilmente il nervosismo agonistico di Kate sarebbe stato meno forte se fosse stato il marito a piazzarsi in ultima posizione.