L’elefantessa Tikiiri! A 70 anni obbligata a sfilare malata e denutrita

Il Perahera Festival è uno degli eventi più antichi dello Sri Lanka, una manifestazione annuale che coinvolge musicisti, acrobati, danzatori ed elefanti. Sono 60 in tutto, compresa Tikiiri, un'elefantessa di 70 anni che ancora oggi è costretta a sfilare nonostante gli evidenti segni di malattie e malnutrizione evidenziati da un corpo che ormai fatica a mantenersi in piedi. Lo riporta il Daily Mail, segnalando che l'Asian Wild Aid Foundation ha già sporto denuncia per il continuo utilizzo dell'elefante durante il festival, animale che ormai di elefantesco ha ben poco: dalle foto diffuse sui social dalla Save Elephant Foundation si nota come non siano rimasti che lo scheletro e la pelle.

D'altronde le immagini di Tikiiri sono state scattate al di fuori del festival, dove invece il suo stato di salute viene mascherato dalle imponenti bardature che coprono corpo e capo dell'animale, nascondendone i segni della malnutrizione e della malattia. "In una cerimonia tutti hanno il diritto di credere, ma se questo non disturba o ferisce altri" ha scritto la Save Elephant Foundation su Facebook. "Come possiamo definire tutto questo una benedizione o qualcosa di sacro se facciamo soffrire altri esseri?".

In seguito alla denuncia, la pagina dell'associazione è tornata nuovamente a parlare di Tikiiri in un ulteriore post dove ha pubblicato l'immagine dell'animale ormai stremato a terra, accerchiato da persone incapaci di aiutarlo. Una fotografia che ha ulteriormente aumentato le paure per lo stato dell'elefante, ormai sempre più vicino alla morte.

Secondo i medici che hanno curato Tikiiri, l'elefantessa ha vissuto a 40km da Kandy, dove si tiene il festival, e ha lavorato all'interno di un safari pubblico prima di essere scelta per la sfilata. John Amaratunga, il Ministro del turismo dello Sri Lanka, ha inviato alcuni veterinari a visitare Tikiiri e ha ordinato ad un team di veterinari di assicurarsi dello stato di salute di tutti gli elefanti in cattività del paese.