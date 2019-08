Valeria Marini stende tutti! Lato b in bella mostra e sensualità alle stelle

Showgirl bellissima e dal fascino sensuale,è uno dei volti più prorompenti del mondo dello spettacolo italiano. Valeria Marini si gode l’estate da single e non ha perso occasione per augurare il buon Ferragosto con uno scatto super sensuale che ha fatto impazzire i suoi numerosissimi fan.“Beata chilla mamma che t’ha fat…….beddra”, si legge tra i commenti della foto che la ritrae sdraiata a bordo di uno yatch sfoggiando un fisico pazzesco in un bikini striminzito. “Con questo costume sei pazzesca”, scrivono i followers sotto l’immagine della diva del Bagaglino. Capelli al vento, gamba leggermente alzata, Valeria augura così il “Buon Ferragosto” ai fan. “Me gusta, è stellare”, scrive ancora un fan riprendendo la sua famosa frase ‘baci stellari’. Insomma, come al solitoè riuscita a catturare l’attenzione di tutti con uno scatto davvero. La showgirl è single e si diverte e negli ultimi mesi si è riavvicinata anche a Pamela Prati, diventata famosa per il matrimonio finto con l’inesistente Mark Caltagirone.

“Io le credo e ritengo giusto che Pamela si salvi da tutto quel fango che le è stato buttato addosso. – ha raccontato pochi giorni fa a Novella 2000 – Pamela non ha saputo sottrarsi da quel plagio al momento in cui si è resa conto che qualcosa non andava. Il fenomeno c’è ed è reale e ci sono nostre colleghe, non solo Pamela, che ne sono state vittime. Pamela comunque sa che io per lei ci sarò sempre, perché gli amici non si abbandonano soprattutto quando vivono momenti di difficoltà, soprattutto quando si sbaglia, lei si è fidata delle persone sbagliate”.