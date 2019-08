Claudio Sona... Mai fidanzato durante il trono, con Mario Serpa è finita per motivi privati

Dopo essere rimasto in silenzio per circa un anno mentre veniva accusato di essere sempre stato fidanzato durante il trono a Uomini e Donne, Claudio Sona torna a parlare. Lo fa per difendersi dopo le illazioni circolate sul suo conto nel corso delle ultime due settimane. La bufera che si è abbattuta su Uomini e Donne, infatti, nasce proprio dal fatto che l’ex tronista avesse trascorso parte delle vacanze con Raffaella Mennoia, una delle autrici della trasmissione.

La Mennoia ha difeso Claudio anche in quell’occasione, dichiarando di avere le prove della sua innocenza, prove che non sono mai state rese pubbliche. In questa occasione Sona ha preferito esporsi, ribadendo di non avere mai preso in giro il pubblico né chi lavora al dating show condotto da Maria De Filippi: "Non amo discutere della mia vita privata sui social oppure dare spiegazioni a chi non ne fa parte. Tuttavia il ripetersi di illazioni infondate mi obbliga a precisare che i motivi per i quali il mio rapporto con Mario, lo scorso anno, è terminato, appartengono solo a noi due, al nostro privato. E non coinvolgono terzi, né tantomeno la redazione di Uomini e Donne."

Sona prosegue e in un altro messaggio fa sapere di avere sporto querela nei confronti di chi aveva sostenuto fosse sempre stato fidanzato durante il trono. Non ha fatto nomi ma, due anni fa, fu l’ex compagno Juan Fran Sierra a mettere in discussione il suo trono. “Non ci siamo mai lasciati, ci siamo sempre frequentati” dichiarò il modello.

Sona ritorna adesso sull’argomento e ribadisce di essere sempre stato sincero: "Vengo meno al mio desiderio di riservatezza perché tutto quello che ho letto sui social, che coinvolge la mia persona e il percorso fatto all’interno di Uomini e Donne, non mi consente di tacere oltre. Desidero ribadire che ho affrontato la trasmissione da persona libera e che non ho mai avuto altre frequentazioni maschili durante il percorso televisivo. Sono sempre stato chiaro su questo punto tanto da aver sporto querela contro chi, in passato, ha affermato il contrario, cercando di infangare la mia reputazione. Sono certo che queste non saranno le ultime parole spese sul tema ma, senza alcun dubbio, saranno le mie."

Mario Serpa, ex fidanzato di Claudio Sona, ha preferito non replicare. Nei giorni scorsi aveva attaccato Raffaella Mennoia perché riteneva avesse coperto il suo ex anche dopo il trono. “Ti vorrei informare che il ‘Sola’ come lo chiami tu ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono. Se poi te vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti.

Per il resto le chiacchiere e le illazioni, le finte segnalazioni, le fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo” scrisse l’autrice sui social rispondendo al commento di un fan della trasmissione che la accusava di non avere mai raccontato la verità sul trono di Claudio. Serpa decise di intervenire nella discussione rivolgendosi direttamente all’autrice:" Due paroline desidero dirtele, cara Raffaella Mennoia, anche se comprendo la necessità di dover proteggere l’immagine del primo trono gay, non credo tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie e, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati. Detto questo, come ognuno è libero di farsi le vacanze con chi vuole, è libero pure di raccontare di prove, dimostrazioni e bla, bla, bla… beh io racconto la mia di verità e tutti sappiamo qual è stata. Un bacione di cuore."