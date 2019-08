Solo una conoscenza telefonica! Raffaella Fico sull' ex di Paola Caruso

Raffaella Fico rompe finalmente il silenzio sulla supposta e tanto chiacchierata relazione con Francesco Caserta, il noto ex compagno di Paola Caruso accusato da quest'ultima di non voler riconoscere il loro bambino nato pochi mesi orsono. Lo scorso luglio, uno scoop di Chi sostenne l'esistenza di una liason tra lui e la modella ex di Mario Balotelli e Alessandro Moggi... il magazine insinuava che la coppia fosse stata avvistata insieme a Brescia per un weekend romantico, scortata da guardie del corpo. La supposta frequentazione fu poi duramente stigmatizzata dalla Caruso, ai ferri corti con Caserta. A distanza di settimane, ecco arrivare la replica della Fico.

La versione di Raffaella Fico è decisamente lontana dalle indiscrezioni uscite negli ultimi tempi. Altro che fine settimana d'amore: "A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo voglio precisare una cosa sola", scrive su Instagram Stories, "con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè". Almeno a livello ufficiale, dunque, la Fico è ancora single, dopo la rottura da Alessandro Moggi a un passo dall'altare. Caserta, da parte sua, non ha rilasciato alcun commento.

"Come può, proprio lei, che è una mamma e che ha avuto una marea di problemi con il suo ex, uscire con un ragazzo che non vede suo figlio?", aveva tuonato la Caruso contro Raffaella Fico, "Forse pensa di aver fatto il colpaccio? O forse era in astinenza di popolarità? Non posso credere che sia amore". In effetti, sembra che la Fico si stia tenendo ben lontana da questa faida. La ex naufraga dell'Isola dei Famosi continua a sostenere che il padre di suo figlio Michele sia proprio l'ex Caserta, che però non avrebbe mai incontrato il bambino né tantomeno lo sosterrebbe economicamente.