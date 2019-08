Nascondono 40 chili di sabbia nel suv! Rischiano 6 anni di carcere

Quasi 40 chili di sabbia bianca raccolta sulla spiaggia di Chia – nel Sud della Sardegna – sono stati scoperti nel portabagagli di un suv sul quale una coppia di turisti francesi si apprestava a lasciare l'isola. I due si erano imbarcati a bordo di un traghetto in partenza da Porto Torres per Tolone, in Francia. Sono stati gli uomini della Tenenza della Guardia di Finanza, ieri pomeriggio, a effettuare un controllo e scoprire la sabbia stipata in 14 bottiglie di plastica.

I due hanno tentato di giustificarsi spiegando di non aver voluto fare niente di grave e dichiarando di non essere a conoscenza di aver commesso un illecito, avendo solo voluto portar via un ricordo, "un souvenir" della vacanza in Sardegna. I due cittadini francesi sono stati quindi denunciati per furto con la circostanza aggravante di aver sottratto un bene destinato alla pubblica utilità e ora rischiano la reclusione da uno a sei anni.