La doccia di Caterina Balivo sulla barca delle vacanze fa aumentare la temperatura

Caterina Balivo sorprende con uno scatto in costume e augura buon Ferragosto ai suoi followers su Instagram. La bella conduttrice 39ennne è n vacanza e per Ferragosto ha voluto salutare i follower con uno scatto a dir poco bollente, mentre in costume da bagno risale dal mare a bordo di una barca. E i commenti non sono mancati, il primo è quello dello speaker di Kiss Kiss Italia Pippo Pelo :”Una volta ho fatto il giudice alla finale di Miss Maglietta bagnata, tu avresti vinto”. Un altro follower scrive: “Sei troppo figa! A quasi 40 anni sei la più bella indiscussa.. inoltre il tempo ti migliora sempe!”. La piccola critica? “Sei molto bella, ma usi sempre i costumi della nonna”, le scrive un uomo.