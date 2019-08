Umanità impone sbarco urgente di tutti! Open Arms, in 13 evacuati per motivi medici

Novesono stati portati a terra giovedì sera per problemi psicologici e altre tre persone e un accompagnatore sono stati fatti scendere a terra poco dopo per complicazioni mediche. “Cinque evacuazioni urgenti in 14 giorni. Cosa aspettano ad autorizzare sbarco di tutte le persone a bordo, che l’emergenza medica diventi insostenibile? Quanta crudeltà", ha scritto su Twitter l'ong. “Tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente. L'umanità lo impone", è quanto chiedono. Altri nove migranti – di cui 5 bisognosi di assistenza per problemi psicologici e 4 familiari – erano stati evacuati dalla nave nella serata di ieri. Operatori di Emergency hanno rilevato a bordo della Open Arms una "enorme pressione psicologica" sui migranti con "evidenti condizioni di disagio della sfera cognitiva, emotiva, comportamentale".

Al momento la nave Open Arms è ferma davanti Lampedusa, a poche centinaia di metri dall'entrata del porto, con motovedette della guardia di finanza e della capitaneria di porto che monitorano i suoi movimenti dopo che il Tar del Lazio ha accolto un ricorso sospendendo il divieto di ingresso nelle acque italiane disposto dal ministro Matteo Salvini.