Caterina Balivo e la doccia bollente in barca per Ferragosto!

In questo agosto bollente, Caterina sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia, il marito Guido Maria Brera e i loro figli. Per la bella presentatrice le ferie sono rigorosamente nel segno dei viaggi e in questo momento sta trascorrendo dei giorni in California. Ed è da oltre oceano che Caterina Balivo auguraai suoisucon due scatti davvero sexy. La bella conduttrice ha pubblicato due foto in costume da bagno mentre risale dal mare a bordo di una barca., la Balivo spruzza acqua e sorride nascosta da un grosso paio di occhiali da sole. «», scrive, e le risposte dei fan non tardano ad arrivare.In tanti le augurano a loro volta buon Ferragosto, ma non mancano i commenti piccanti e qualche critica. Il primo è quello dello speaker di Kiss Kiss Italia Pippo Pelo, che le scrive: «Una volta ho fatto il giudice alla finale di Miss Maglietta bagnata, tu avresti vinto». Un altro follower scrive: «Sei troppo figa! A quasi 40 anni sei la più bella indiscussa.. inoltre il tempo ti migliora sempe!». La piccola critica? «Sei molto bella, ma usi sempre i costumi della nonna»...