Ines Trocchia tremendamente sexy in piscina a Sorrento!

La stupendaha scelto l’per trascorrere qualche giorno di relax. Per la 24enne modella, presentatrice televisiva e cover girl nativa di Nola è stata l’occasione non solo per staccare la spina, ma anche per fare sfoggio del suo fisico da urlo e della sua sensualità tipicamente mediterranea.



Una foto pubblicata su Instagram la ritrae mentre, in un succinto bikini leopardato in pendant con gli occhiali, sorseggia uno spritz sul bordo della piscina sea-front dell’albergo di cui è stata ospite. Ma è soprattutto lo scatto che immortala il suo lato b in quella stessa vasca a catalizzare l’attenzione delle migliaia di follower della bella Ines: un’immagine che, in poco tempo, ha fatto il giro del web raccogliendo migliaia di “like” e comparendo in diverse storie su Instagram.