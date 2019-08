Epstein aveva nella sua casa un ritratto di Bill Clinton vestito da donna?

Nella casa di Epstein sarebbe stata nascosta una foto che ritaeva Bill Clinton vestito da donna. Gli inquirenti stanno investigando su questa immagine che un visitatore della casa ha ripreso e poi venduto alla stampa. Dopo le lunghe perquisizioni nelle varie lussuosissime dimore del pedofilo suicida Jeffrey Epstein, sono venute alla luce cose molto particolari, oltre a decine e decine di immagini pedopornografiche. Una di queste è particolarmente bizzarra, sembra si tratti infatti di un ritratto fotografico di Bill Clinton vestito da donna. La foto raffigurerebbe l’ex presidente sdraiato su una sedia nell’Ufficio Ovale, con i tacchi a spillo rossi e in abito da donna blu che rieoca Monica Lewinsky che aveva indossato un abito blu durante il loro famigerato incontro alla Casa Bianca.

Non si sa chi o quando sia stata scattata questa foto, ma è arrivata al Daily Mail che l’ha diffusa, tramite un visitatore della casa che aveva un appuntamento con il miliardario per un affare non andata poi a buon fine. La presenza di questa immagine apre un nuovo capitolo nel rapporto tra Clinton, la sua famiglia ed Epstein. Il mese scorso prima ancora che scoppiasse la “bomba mediatica”, l’ex presidente ha dichiarato di non aver mai saputo nulla dei crimini di Epstein e di aver fatto solo quattro viaggi con lui nel 2002 e nel 2003 sebbene i registri dei voli mostrassero che nel corso di quel periodo Clinton aveva usato l’aereo almeno 26 volte.Virgina Roberts, una delle ex schiave sessuali di Epstein, ha inoltre affermato di aver visto Clinton sull’Isola per una cena in suo onore poco dopo aver lasciato l’incarico da presidente. Dopo l’apparente suicidio di Epstein, Trump ha twittato che a suo parere i Clinton erano in qualche modo coinvolti nella morte del finanziere.Un’ulteriore prova è la presenza di Ghislaine Maxwell, la socia di Epstein, come ospite al matrimonio della figlia di Clinton Chelsea, avvenuto un anno dopo che Bill aveva affermato che il suo rapporto con Epstein era terminato.