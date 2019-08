Concepiamo diversamente il rispetto! Nessun ritorno di fiamma tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini

È finita, e questa volta pare definitivamente, la relazione tra. È la cantante del duoa confidare alche un ritorno di fiamma non è possibile a certe condizioni: “Mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere, ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione”. L’artista e il calciatore avrebbero modi diversi di concepire una relazione d’amore e, soprattutto, il concetto stesso di rispetto: "Dopo il Grande Fratello siamo tornati più forti che mai, ma poi mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere, ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione."

Giulia non si sbilancia, né accusa pubblicamente il suo ex di averla tradita. Nemmeno quando cominciò a farsi largo la notizia della presunta “distrazione” del calciatore, volle commentare l’accaduto. Nemmeno questa volta fa eccezioni: “La mancanza di rispetto non è solo il tradimento, penso che noi donne ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi ho scelto la mia serenità piuttosto che uno stato di infelicità, sono una ragazza che dà l’anima in ogni relazione, così ho fatto, non dico che lui non l’abbia fatto, ma dopo due anni tiri le somme e ho preferito che le nostre strade si separassero”.