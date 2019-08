Sono spaventata! Martina Nasoni sarà operata al cuore

Martina Nasoni dovrà subire un altro. È stata lei stessa ad annunciare che il pacemaker installato anni fa va sostituito. Nel frattempo, è finita la sua storia con, conosciuto nella Casa del Grande Fratello: “Ci sono rimasta male, più che altro perché avrei voluto che andasse diversamente”. Lo ha confidato al: “Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa…”. Nella Casa del GF, Martina aveva già raccontato di, una patologia ereditata dalla madre.

Appena 21enne, la Nasoni ha già subito un primo intervento al cuore quando aveva 12 anni. Il fatto di dover fare i conti con una patologia cardiaca le avrebbe insegnato a guardare alla vita diversamente rispetto alle sue coetanee: “Io ho 21 anni, ma penso di ragionare diversamente dalle mie coetanee. Tutto dipende da ciò che hai passato nella vita. Ciò che vivi ti fortifica e ti fa vedere la vita in modo diverso”.

Per anni Martina ha offerto a sua madre, nella sua stessa condizione, tutto il supporto possibile : "Mia mamma ha il mio stesso problema, solo che metteva il peacemaker e il corpo non lo accettava. Ha avuto molte complicazioni. Vedevo mia madre che entrava ed usciva continuamente dagli ospedali, io non piangevo a casa perché dovevo fare forza alla mia famiglia. Sentivo che se crollavo io, crollava mio padre."