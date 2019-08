Vacanze in famiglia dopo la separazione! Marica Pellegrinelli a Taormina con Eros Ramazzotti

Vacanze in famiglia per, fotografati insieme a Taormina a dimostrazione della volontà di preservare l’equilibrio dei loro figli a dispetto della separazione. “Ci vedrete ancora insieme” avevano dichiarato e hanno mantenuto i buoni propositi. La fine del loro legame non ha determinato alcun allontanamento. Ilsono stati fotografati insieme a Taormina dal settimanale

Insieme ai due ci sono i figli nati dal loro amore, i piccoli Raffaela Maria e Gabrio Tullio le cui necessità entrambi i genitori hanno reso una priorità. Le foto di Eros e Marica insieme dimostrano che, a dispetto della decisione di separarsi, a unirli c’è ancora profondo affetto.

Attraverso un comunicato congiunto, Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli avevano confermato la separazione. Con la notizia già nell’aria da qualche giorno, i due avevano preferito fare chiarezza fin da subito al fine di non prestare il fianco agli inevitabili pettegolezzi che il loro allontanamento avrebbe generato. “Sono stati dieci anni meravigliosi. Insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che e' stato si e' trasformato e rimane; il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione” avevano scritto di comune accordo.