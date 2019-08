Raoul Bova e la ex moglie : Mai in guerra con Chiara Giordano ma fu ingiusto demonizzare me e Rocìo

Raoul Bova parla del buon rapporto che lo lega all’, con la quale non sarebbe mia stato in guerra. Ma a proposito di una vecchia dichiarazione dell’ex suocera Annamaria Bernardini De Pace, commenta: “È una cosa bella da dire? Non credo. Comunque le cose vanno come devono andare”.

Quando il loro matrimonio è finito e l'attore si è innamorato di Rocìo Munoz Morales, tutti e tre furono costretti a sopportare giudizi e pettegolezzi. Oggi Bova racconta a Vanity Fair che quel periodo non avrebbe modificato l’affetto che nutre, ricambiato, nei confronti dell'ex moglie: "Noi quattro stiamo benissimo, non c’è mai stata una guerra con Chiara, che stimo come donna e come madre. L’ho sempre detto. Non è stato giusto demonizzare Rocío e me, all’inizio della nostra storia, ma le cose poi si sono sistemate tutte."