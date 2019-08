Arriva il nuovo scatto senza veli di Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski è in perfetta armonia con il suo corpo e non fa nulla per nasconderlo, mostrandosi completamente senza veli per i suoi tantissimi followe di Instagram... per molti è solamente Emrata, per altri ancora basta guardare una foto del suo corpo scultoreo, del suo lato b famosissimo, delle sue curve irreali, per capire di chi si sta parlando. È una delle donne più belle, più desiderate e più sexy del pianeta e non la smette un attimo di pubblicare scatti roventi sulla sua pagina di Instagram. In questo caso Emily Ratajkowski non si è limitata a scattarsi una foto, ha deciso di spogliarsi completamente, di posare e mettere solo un disegnino davanti alle sue parti più hot.