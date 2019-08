Leonardo DiCaprio irriconoscibile! Ingrassato delude le ammiratrici

Leonardo DiCaprio è invecchiato e non è più figo come un tempo. Ingrassato, con la pancia, l’attore di Hollywood si gode il relax in Italia ma forse ha esagerato con la pizza e il risultato è quello che vedrete tra poco. L’attore è stato immortalato dal settimanale in compagnia della modella e attrice Camila Morrone con la quale si frequenta da pochi mesi e appare molto diverso.

Quasi irriconoscibile. Dalle foto pubblicate in esclusiva sul settimanale Chi, DiCaprio è in piscina, ha il cellulare in mano e la sua ragazza, che si sente trascurata, sembra infastidita dall’interesse dell’attore per il cellulare e non per lei. Vabbé, ragazza, sei pur sempre in barca con Leonardo DiCaprio, dovresti essere felice comunque.

Ma lui non è il DiCaprio che ricordiamo noi. Avrà preso troppo seriamente il relax e si sarà lasciato andare? Forse. Perché non ci risultava avesse la pancia (che ora ha) e ci risultava più “fisicato” mentre ora ha muscoli mosci e viso gonfio. Già, ne è passata di acqua sotto i ponti dai tempi del Titanic quando, il bell’attore si innamorava di Rose, interpretata da Kate Elizabeth Winslet , mostrando un fisico asciutto. Non che sia da buttare, per carità.



Però, diamine se è cambiato… Leonardo DiCaprio e la sua nuova fiamma viaggiano fra i posti più belli che l’Italia offre, dividendosi fra Sorrento e Capri. Ma Leonardo, dopo l’anteprima del film “C’era una volta a Hollywood” di Quentin Tarantino, al cinema Adriano lo scorso 2 agosto (gli altri protagonisti sono Brad Pitt e Margot Robbie), non è l’unico ad aver scelto l’Italia come meta per le sue vacanze: tanti divi stranieri hanno scelto la nostra penisola meravigliosa.

DiCaprio, per la sua vacanza “umile”, ha noleggiato il Nita K II, yacht da 250.000 dollari a settimana, e fa base nella baia di Positano. Visto che odia i fotografi, per camuffarsi tra la gente, se ne va in giro con un cappellino che gli copra il volto e tante guardie del corpo intorno. La sua fidanzatina 22enne, invece, ama farsi fotografare e non passa certo inosservata coi suoi abitini griffati.