Con un bimbo non posso fare molto! Paola Caruso ha rifiutato il Grande Fratello Vip

Il, edizione spagnola del, avrebbe contattatoperché entrasse a far parte del cast del reality. Già concorrente di, oggi madre single, l’ex compagna diavrebbe declinato l’invito: “Con un bimbo piccolo non posso fare molto, non voglio separarmi da lui”. È quanto confessa l’ex Bonas di Avanti un altro al settimanale Mio : "Il lavoro? Con un bimbo piccolo non posso fare molto, ma non è difficile dire no: Michelino è la mia priorità. Mi avevano offerto di partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo ma ho rifiutato perché non voglio separarmi da mio figlio. Ora voglio dedicarmi a lui, il lavoro arriverà."

Paola è una madre single che, per di più, vive lontano dalla sua famiglia d’origine. Francesco Caserta, l’ex compagno che la Caruso sostiene sia il padre del suo bambino, ha interrotto ogni rapporto con lei e non avrebbe mai conosciuto il piccolo. Di recente, l’imprenditore sarebbe stato avvistato in compagnia di Raffaella Fico ma quella relazione non è mai stata confermata dai diretti interessati. Già impegnata a crescere da sola il figlio, la Caruso non può nemmeno contare sul supporto fisico quotidiano delle sue due madri, quella adottiva e quella biologica ritrovata clamorosamente quest’anno a Live – Non è la D’Urso. Entrambe risiedono in Calabria mentre Paola vive a Milano insieme al piccolo Michele.