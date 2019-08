Litiga con la moglie ma viene preso a pugni da un altro! Muore dopo 6 giorni di agonia

Un uomola scorsa notte 6 giorni dopo essere stato brutalmente picchiato da un vicino di casa della moglie, con la quale stava avendo un'accesa discussione., l'uomo marocchino di 41 anni picchiato sei giorni fa a Marineo da, 37 anni, col quale aveva avuta una violenta lite, è morto all'ospedale Civico di Palermo. Stando a quanto ricostruito l'extracomunitario – con regolare permesso di soggiorno in Italia – nella notte dell'otto agosto ebbe una violenta discussione con sua moglie, dal quale si era separato e a cui non avrebbe potuto avvicinarsi in seguito all'ordinanza di un giudice.

Vivona era intervenuto per fermare la lite tra i coniugi, e in particolare con l'obiettivo di difendere la donna. Era così nata una rissa tra i due uomini, ma ad avere la peggio era stato il 41enne marocchino, colpito con un violentissimo pugno al volto. A quel punto Vivona avrebbe poi infierito sull'uomo, a terra privo di sensi, sferrando ulteriori colpi a mani nude sul viso.