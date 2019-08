Ma non ti vergogni? Chiara Ferragni mostra il lato B e il web insorge

Lato B in bella mostra per Chiara Ferragni nella sua vacanza a Ibiza, ma il web insorge criticato l'ultimo gesto dell'influencer. È ancora pioggia di critiche per Chiara Ferragni, bersagliata su più fronti per via di una foto bollente che ha pubblicato ieri sul suo profilo instagram. Ora è a Ibizia, insieme a Fedez, per una breve vacanza di sole e mare, per ricaricare le batterie in vista di una stagione piena densa di viaggi e di eventi di gala.



Ma lo scatto non è piaciuto ai suoi fan che hanno criticato Chiara Ferragni con epiteti piuttosto pungenti. Seduta sul bagnoasciuga, fasciata in un bikini mozzafiato e con un paio di occhiali super alla moda, l’influencer si è fatta fotografare di spalle, con il lato b in bella mostra. Una spiaggia dal mare cristallino incornicia una foto che, subito, ha fatto incetta di like. "Ma non ti vergnogni", scrive uno degli utenti. "Ti ho sempre ammirata, ma posti una foto del tuo lato B proprio nel giorno in cui è morta la Toffa?. Oggi optevi evitare".



Dai vai commenti che si leggono sotto lo scatto incriminato, in molti non avrebbero apprezzato il gesto di Chiara Ferragni in un giorno così particolare per il mondo dello spettacolo made in Italy. Il 13 Agosto infatti è venuta a mancare Nadia Toffa, storica conduttrice delle Iene, e si sono letti in giro per il web tanti messaggio di affetto verso l’amata giornalista. Anche molte star della tv si sono unite al cordoglio, tutte tranne la Ferragni. Il gesto dell’influencer è stato criticato aspramente, ma come suo solito, la biondissima Chiara è passata oltre e non ha risposto alle accuse.