Che sventole! Taylor Mega e Erica Piamonte fuori di se** sono irresistibili

Erica Piamonte e Taylor Mega continuano a scambiarsi teneri messaggi su Instagram. Le due ex gieffine, hanno instaurato un’amicizia speciale e particolare all’interno della casa del Grande Fratello, un rapporto che è poi continuano anche a telecamere spente al di fuori della trasmissione. “”, scrivecome didascalia alla foto più bollente dell’estate. Nello scatto infatti lei edsono molto vicine e in, un seno coperto da una mano, l’altro attaccato a quello dell’altra. Taylor Mega è abituata a scioccare i fan, oltre che a farli innamorare, ma la foto postata oggi insieme alla gieffina Erica Piamonte ha veramente scatenato un putiferio. Le due sono in vacanza a Capri e si sono fatte fotografare a seno nudo. Che Mega e Erica abbiamo deciso di intraprendere una