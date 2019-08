Addio Nadia Toffa, la Iena guerriera si è spenta a 40 anni : la dedica de Le Iene è da brividi

È morta oggi a soli 40 anni la ‘Iena’a cui, nel dicembre 2017, era stato diagnosticato un tumore. L'annuncio è arrivato dai profili social de Le Iene, la trasmissione televisiva che l'ha resa famosa.

Nadia Toffa, la Iena guerriera che dal 2017 combatteva contro il cancro, non ce l'ha fatta, ha perso la sua ultima battaglia: la giornalista si è spenta a soli 40 anni e a darne il triste annuncio ci hanno pensato i colleghi e amici de Le Iene attraverso un commovente post sui social: "E forse ora qualcuno potrebbe pensare che hai perso, ma chi ha vissuto come te, NON PERDE MAI.Hai combattuto a testa alta, col sorriso, con dignità e sfoderando tutta la tua forza, fino all’ultimo, fino a oggi. D’altronde nella vita hai lottato sempre". Poi l'amara presa di coscienza, niente sarà più come prima.