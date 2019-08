White Skorpion lancia M4M4CITA, la protagonista del video è Sabina Bakanaci

White Skorpion ha debuttato come artista musicale con un brano che è già diventato un tormentone per i teenager e gli adulti. Il titolo del pezzo musicale è M4M4CITA su etichetta Trap Lover e Visory Records. Edizioni a cura di Thaurus Publishing (l’etichetta che ha lanciato il famoso rapper Sfera Ebbasta) – Visory Records – DFEdizioni. La produzione è di Joe C. Il singolo è stato lanciato il 27 luglio scorso e sta già spopolando in Rete e non solo.

Lo stile del video è reggaeton. La protagonista del video è una modella molto nota al pubblico: l’ex concorrente di Temptation Island 2019 ed ex concorrente di Miss Italia, Sabina Bakanaci. Sia l'ex tentatrice che tutte le altre ragazze del video hanno indossato outfit Elsy Couture.

Il giovane artista toscano White Skorpion ha scelto abiti di Base 12, la linea streetwaer che ha già aperto store a Bologna, Riccione, Ibiza, Salerno, Fano e Cesena.

White Skorpion lancia M4M4CITA: il video ufficiale