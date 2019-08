Sam è il cane più sfortunato della Gran Bretagna! Da 900 giorni aspetta una famiglia

Il "" ha lanciato un appello per trovare una famiglia a Sam, il dolcissimo levriero in canile da 900 giorni. È una storia commovente quella di, levriero di 8 anni. Il cagnolino inglese ospite del "Bolton Destitute Animal Shelter" da 900 giorni, è stato purtroppo definito “il cane più sfortunato della Gran Bretagna”. Ma come riporta il Lancashire Telegraph, Sam, adorato dallo staff del centro in cui vive, ha un carattere docile ed è per una serie di circostanze sfortunate se ancora non ha trovato una famiglia tutta per lui.Nella paginadel centro, Sam viene infatti descritto come "un cane meraviglioso, divertente e ti farà ridere. Gi piace giocare, è affettuoso e a volte anche pigro. Adora gli orsacchiotti e gli piace strapparli per vedere cosa c'è dentro". Allora come è possibile che un cane così adorabile non abbia ancora trovato degli amici a due zampe per la vita?