Indecente! Vescovo di Mazara attacca Salvini che bacia il rosario

Commentando il gesto del, che al termine del comizio a Siracusa ha baciato un rosario, monsignor Domenico Mogavero non ha saputo trattenere il proprio sdegno:" Sfruttare la devozione e i sentimenti più puri per bassi interessi elettorali è inqualificabile". Durissimo attacco al vicepremierda parte del vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero, che non ha affatto gradito il gesto compiuto dal leader leghista al termine del comizio tenutosi a Siracusa.A conclusione dell'incontro, il ministro dell'Interno ha infatti preso un rosario che teneva con sé in una tasca, lo ha mostrato alla folla raduta in piazza e lo ha baciato. Un comportamento non nuovo, in verità, dato che Salvini ha più volte mostrato simboli religiosi durante i suoi interventi, professandosi credente.