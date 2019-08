Ritorno di fiamma tra la sexy Mercedesz Henger e Lucas Peracchi

Lae l'ex tronista disono tornati insieme. Dopo iche li volevano separati da ormai diversi mesi, la coppia è tornata a farsi vedere insieme e Mercedesz conferma tutto in un post social. Pace fatta tra. O forse una crisi non c'è mai veramente stata. La conferma arriva dai social dove Mercedesz, la figlia dell'ex pornostar Eva Henger, ha pubblicato una fotografia, scattatale proprio da Lucas, e alcune parole che mettono la parola fine alla loro crisi di coppia.

A febbraioavevano vissuto un momento difficile per il loro amore, rientrato dopo poco e superato con l'acquisto di una casa per il loro futuro insieme. A fine giugno, però, le voci su una nuova rottura tra i due si era fatta sempre più insistente. Niente più foto di coppia sui social, nessun video nelle stories, nessun riferimento l'uno all'altro. Insomma tutto faceva pensare a un nuovo addio. Una pausa di riflessione che sembra essere terminata in questi giorni, visto che i due si trovano insieme in Puglia, per trascorrere qualche giorno di relax.