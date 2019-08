Justine Mattera versione Marilyn Monroe stupisce ancora

La somiglianza c'è e da sempre è uno dei tratti distintivi, e con il costume bianco indossato nell'ultima foto social,rende omaggio all'intramontabile mito di Marilyn Monroe. Justine Mattera è una soubrette eclettica che pare abbia trovato sul'ambiente in cui potersi esprimere con la massima libertà. Qui si diverte a condividere immagini di nudi, spesso integrali ma ben celati, ma spesso utilizza il social network per promuovere l'attività sportiva.

In questa showgirl convivono due anime, quella più sensuale e seducente senza inibizioni e quella più attiva e mascolina, che ama praticare attività sportiva per scolpire il suo fisico. Da qualche tempo le sue apparizioni televisive si sono fatte rare ma grazie a Instagram la donna tiene costantemente il contatto con i suoi fan, che crescono di giorno in giorno.



Da sempre la sua figura viene spesso associata a quella di Marilyn Monroe, l'indimenticata e sfortunata diva di Hollywood, per la somiglianza innegabile tra le due. Justine Mattera ha spesso giocato su questo aspetto, facendosi ritrarre in pose che ammiccano alla sensuale Monroe. Indirettamente, è quello che ha fatto anche in una delle ultime immagini che ha condiviso sul suo profilo di Instagram. Chi non ricorda le iconiche scene dell'attrice nel film “Quando la moglie è in vacanza”, capolavoro di Billy Wilder del '55 che ha contribuito alla creazione del mito di Marilyn.