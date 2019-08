Quel flash, l'impatto e poi il buio! Riprende per caso lo schianto di un meteorite su Giove

Ethan Chappel, astrofilo texano, ha filmato il momento esatto in cui un gigantesco meteorite è esploso durante l'ingresso nell'atmosfera di Giove, generando un lampo molto luminoso. Si chiamae il 7 agosto scorso, mentre stava guardando con il suo telescopio Celestron 8 il cielo alla ricerca di qualche stella cadente impaziente di farsi notare, ha ripreso per caso lo schianto di un meteorite su: il re del Sistema Solare, che in questo periodo appare nei cieli del nord, è sempre sotto la lente d’ingrandimento della Nasa o dell’Esa, ma non si aveva notizia di eventi del genere dal 2010.

L’astrofotografo dilettante del Texas non si è accorto in un primo momento di aver assistito ad un evento raro. Soltanto in un secondo momento, riguardando le immagini raccolte, ha deciso di diffonderle sui social sperando di ottenere risposte in merito al fenomeno di cui lui solo – tra 7 miliardi di persone – era stato testimone.